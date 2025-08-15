Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels mit Kursplus

NASDAQ 100-Entwicklung

So bewegte sich der NASDAQ 100 zum Handelsende.

Der NASDAQ 100 beendete den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,01 Prozent) bei 23.713,76 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,084 Prozent leichter bei 23.692,13 Punkten, nach 23.712,07 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 23.637,41 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 23.733,50 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 18.07.2025, einen Stand von 23.065,47 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 21.427,94 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, mit 19.508,52 Punkten bewertet.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 13,05 Prozent zu. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23.969,27 Punkten. Bei 16.542,20 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Axon Enterprise (+ 4,96 Prozent auf 791,62 USD), Enphase Energy (+ 2,67 Prozent auf 35,77 USD), Lululemon Athletica (+ 2,60 Prozent auf 203,62 USD), Workday A (+ 2,55 Prozent auf 231,85 USD) und Micron Technology (+ 2,22 Prozent auf 123,55 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Intel (-3,66 Prozent auf 23,66 USD), Electronic Arts (-3,15 Prozent auf 169,16 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-2,27 Prozent auf 767,37 USD), IDEXX Laboratories (-1,99 Prozent auf 637,86 USD) und Biogen (-1,94 Prozent auf 135,91 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 33.947.079 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 3,765 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,27 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,79 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

