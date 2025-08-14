Freundlicher Handel in New York: S&P 500 letztendlich in Grün

S&P 500-Entwicklung

Der S&P 500 kam schlussendlich nicht vom Fleck.

Letztendlich schloss der S&P 500 nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 6.468,54 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 49,890 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,289 Prozent auf 6.447,89 Punkte an der Kurstafel, nach 6.466,58 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6.441,07 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.473,92 Zählern.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der S&P 500 bereits um 1,23 Prozent zu. Vor einem Monat, am 14.07.2025, lag der S&P 500 noch bei 6.268,56 Punkten. Der S&P 500 wurde vor drei Monaten, am 14.05.2025, mit 5.892,58 Punkten bewertet. Der S&P 500 lag noch vor einem Jahr, am 14.08.2024, bei 5.455,21 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 10,22 Prozent zu. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 6.480,28 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4.835,04 Zählern.

Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Intel (+ 7,38 Prozent auf 23,86 USD), Eli Lilly (+ 3,62 Prozent auf 684,43 USD), Amazon (+ 2,86 Prozent auf 230,98 USD), Viatris (+ 2,69 Prozent auf 10,69 USD) und Skyworks Solutions (+ 2,32 Prozent auf 75,36 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen Tapestry (-15,71 Prozent auf 95,69 USD), Amcor (-11,87 Prozent auf 8,76 USD), Advance Auto Parts (-8,02 Prozent auf 56,85 USD), Deere (-6,76 Prozent auf 478,84 USD) und The Trade Desk A (-6,62 Prozent auf 50,76 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im S&P 500 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 43.981.900 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,823 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,00 zu Buche schlagen. Die First Republic Bank-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 1.200,00 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

