DAX geht leichter ins Wochenende -- Dow letztlich höher - NASDAQ mit Rekord -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet -- Bitcoin, SoundHound im Fokus
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
Kursverlauf

Freundlicher Handel in New York: Zum Ende des Freitagshandels Gewinne im NASDAQ 100

08.08.25 22:32 Uhr
Freundlicher Handel in New York: Zum Ende des Freitagshandels Gewinne im NASDAQ 100 | finanzen.net

So performte der NASDAQ 100 am fünften Tag der Woche zum Handelsschluss.

Werte in diesem Artikel
Zum Handelsschluss notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,95 Prozent stärker bei 23.611,27 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,293 Prozent auf 23.458,14 Punkte an der Kurstafel, nach 23.389,53 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 23.437,61 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 23.619,24 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 2,72 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 08.07.2025, einen Stand von 22.702,25 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 08.05.2025, bei 20.063,57 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.08.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 18.413,82 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 12,57 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 23.619,24 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.542,20 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Gilead Sciences (+ 8,28 Prozent auf 119,41 USD), Monster Beverage (+ 6,40 Prozent auf 64,69 USD), Micron Technology (+ 6,28 Prozent auf 118,89 USD), AppLovin A (+ 4,26 Prozent auf 455,98 USD) und Apple (+ 4,24 Prozent auf 229,35 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Warner Bros Discovery (-8,01 Prozent auf 10,91 USD), Microchip Technology (-6,57 Prozent auf 61,87 USD), Datadog A (-4,01 Prozent auf 130,91 USD), Axon Enterprise (-3,27 Prozent auf 842,50 USD) und Vertex Pharmaceuticals (-2,42 Prozent auf 366,54 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 29.263.315 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,755 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 5,79 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net

Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

