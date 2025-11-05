GEA Aktie News: Anleger schicken GEA am Mittag ins Minus
Die Aktie von GEA gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 60,40 EUR.
Die GEA-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 1,5 Prozent auf 60,40 EUR ab. Das Tagestief markierte die GEA-Aktie bei 59,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 61,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 56.254 GEA-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.08.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,60 Prozent könnte die GEA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,98 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der GEA-Aktie ist somit 27,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Im Vorjahr hatte GEA 1,15 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 59,50 EUR je GEA-Aktie aus.
Am 07.08.2025 äußerte sich GEA zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte GEA ein EPS von 0,59 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,87 Prozent auf 1,31 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,32 Mrd. EUR gelegen.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte GEA am 06.11.2025 präsentieren.
Experten taxieren den GEA-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,88 EUR je Aktie.
