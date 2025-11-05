DAX23.833 -0,5%Est505.630 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,85 +0,4%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.782 +0,3%Euro1,1489 ±0,0%Öl64,46 +0,2%Gold3.964 +0,8%
DAX klar unter 24.000er-Marke -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- BASF, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
Ausblick: ConocoPhillips öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der NVIDIA-Aktie angepasst
Kursverlauf

GEA Aktie News: Anleger schicken GEA am Mittag ins Minus

05.11.25 12:04 Uhr
GEA Aktie News: Anleger schicken GEA am Mittag ins Minus

Die Aktie von GEA gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 60,40 EUR.

Die GEA-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 1,5 Prozent auf 60,40 EUR ab. Das Tagestief markierte die GEA-Aktie bei 59,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 61,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 56.254 GEA-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.08.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,60 Prozent könnte die GEA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,98 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der GEA-Aktie ist somit 27,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Im Vorjahr hatte GEA 1,15 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 59,50 EUR je GEA-Aktie aus.

Am 07.08.2025 äußerte sich GEA zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte GEA ein EPS von 0,59 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,87 Prozent auf 1,31 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,32 Mrd. EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte GEA am 06.11.2025 präsentieren.

Experten taxieren den GEA-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,88 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GEA-Aktie

DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GEA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur GEA-Aktie

DAX 40-Titel GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in GEA von vor einem Jahr abgeworfen

Nachrichten zu GEA

Analysen zu GEA

DatumRatingAnalyst
14.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
08.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025GEA HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
20.08.2025GEA BuyUBS AG
08.08.2025GEA BuyUBS AG
31.07.2025GEA BuyJefferies & Company Inc.
08.07.2025GEA BuyUBS AG
07.07.2025GEA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
08.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA HoldWarburg Research
07.10.2025GEA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GEA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen