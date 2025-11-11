GEA Aktie News: GEA am Dienstagvormittag schwächer

GEA im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von GEA. Die GEA-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 59,60 EUR ab.

Die GEA-Aktie musste um 09:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 59,60 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die GEA-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 59,60 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 60,30 EUR. Zuletzt wechselten 15.870 GEA-Aktien den Besitzer.

Am 12.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,80 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GEA-Aktie somit 10,78 Prozent niedriger. Bei 44,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,50 Prozent.

Nachdem GEA seine Aktionäre 2024 mit 1,15 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,33 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die GEA-Aktie bei 61,07 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte GEA am 06.11.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,74 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,37 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,35 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte GEA am 26.02.2026 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,91 EUR je GEA-Aktie.

