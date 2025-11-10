DAX23.976 +1,7%Est505.669 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,50 +4,9%Nas23.319 +1,4%Bitcoin91.046 +0,4%Euro1,1547 -0,1%Öl63,35 -0,6%Gold4.091 +2,3%
Profil
Aktienentwicklung

GEA Aktie News: GEA am Montagnachmittag fester

10.11.25 16:08 Uhr
GEA Aktie News: GEA am Montagnachmittag fester

Die Aktie von GEA gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von GEA konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 60,45 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
60,05 EUR 0,35 EUR 0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von GEA konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 60,45 EUR. Die GEA-Aktie zog in der Spitze bis auf 60,95 EUR an. Bei 60,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 78.564 GEA-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.08.2025 bei 66,80 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,50 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,40 EUR. Dieser Wert wurde am 15.11.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten GEA-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,32 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 61,07 EUR.

Am 06.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,74 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,67 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,35 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,37 Mrd. EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,91 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: GEA Group

