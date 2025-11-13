DAX24.321 -0,3%Est505.799 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,95 +2,4%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.336 +0,8%Euro1,1618 +0,2%Öl62,56 -0,2%Gold4.233 +0,9%
Blick auf GEA-Kurs

GEA Aktie News: Anleger schicken GEA am Vormittag ins Plus

13.11.25 09:22 Uhr
GEA Aktie News: Anleger schicken GEA am Vormittag ins Plus

Die Aktie von GEA zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das GEA-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 60,05 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
59,70 EUR -0,10 EUR -0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die GEA-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:02 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 60,05 EUR. Die GEA-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 60,05 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 60,00 EUR. Von der GEA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.664 Stück gehandelt.

Am 12.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,24 Prozent hinzugewinnen. Am 15.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,40 EUR ab. Derzeit notiert die GEA-Aktie damit 35,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 1,15 EUR an GEA-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,33 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 61,07 EUR für die GEA-Aktie aus.

GEA ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,74 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,19 Prozent auf 1,37 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte GEA am 26.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,91 EUR je GEA-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GEA-Aktie

Analysen zu GEA

DatumRatingAnalyst
10.11.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.11.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025GEA HaltenDZ BANK
07.11.2025GEA HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025GEA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.11.2025GEA BuyUBS AG
06.11.2025GEA BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025GEA BuyUBS AG
08.08.2025GEA BuyUBS AG
31.07.2025GEA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10.11.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.11.2025GEA HaltenDZ BANK
07.11.2025GEA HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
08.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.11.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.

