Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX gibt nach -- Siemens erneut mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
Alphabet-Aktie tiefer: Idealo mit Milliardenforderung von Google - EU leitet erneutes Verfahren ein
Big Call Scan: Schneider Electric, RWE, Krones und Hannover Rück.
GEA im Fokus

GEA Aktie News: GEA am Mittag freundlich

13.11.25 12:04 Uhr
GEA Aktie News: GEA am Mittag freundlich

Die Aktie von GEA gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 60,10 EUR zu.

Die GEA-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 60,10 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die GEA-Aktie bei 60,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 60,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 27.614 GEA-Aktien.

Am 12.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,80 EUR an. Derzeit notiert die GEA-Aktie damit 10,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,40 EUR am 15.11.2024. Abschläge von 26,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,33 EUR. Im Vorjahr hatte GEA 1,15 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der GEA-Aktie wird bei 61,07 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte GEA am 06.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,74 EUR gegenüber 0,67 EUR im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,37 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,35 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den GEA-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,91 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu GEA

DatumRatingAnalyst
10.11.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.11.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025GEA HaltenDZ BANK
07.11.2025GEA HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025GEA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.11.2025GEA BuyUBS AG
06.11.2025GEA BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025GEA BuyUBS AG
08.08.2025GEA BuyUBS AG
31.07.2025GEA BuyJefferies & Company Inc.
