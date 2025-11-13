GEA Aktie News: GEA am Mittag freundlich
Die Aktie von GEA gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 60,10 EUR zu.
Die GEA-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 60,10 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die GEA-Aktie bei 60,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 60,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 27.614 GEA-Aktien.
Am 12.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,80 EUR an. Derzeit notiert die GEA-Aktie damit 10,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,40 EUR am 15.11.2024. Abschläge von 26,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,33 EUR. Im Vorjahr hatte GEA 1,15 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der GEA-Aktie wird bei 61,07 EUR angegeben.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte GEA am 06.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,74 EUR gegenüber 0,67 EUR im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,37 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,35 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Experten taxieren den GEA-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,91 EUR je Aktie.
GEA-Aktie mit leichtem Plus: RBC senkt Ziel für Gea Group auf 56 Euro
DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in GEA von vor 5 Jahren verdient
DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: GEA-Aktie mit Halten
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.2025
|GEA Halten
|DZ BANK
|07.11.2025
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.2025
|GEA Buy
|UBS AG
|10.11.2025
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|GEA Halten
|DZ BANK
|07.11.2025
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.2025
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.2025
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
