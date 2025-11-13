GEA Aktie News: GEA am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Blick auf GEA-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von GEA. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 59,55 EUR.

Das Papier von GEA gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 59,55 EUR abwärts. Die GEA-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 59,55 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 60,00 EUR. Zuletzt wechselten 43.778 GEA-Aktien den Besitzer.

Am 12.08.2025 markierte das Papier bei 66,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 12,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.11.2024 bei 44,40 EUR. Derzeit notiert die GEA-Aktie damit 34,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten GEA-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,15 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,33 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der GEA-Aktie wird bei 61,07 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte GEA am 06.11.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,74 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GEA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,37 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,35 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

GEA wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je GEA-Aktie in Höhe von 2,91 EUR im Jahr 2025 aus.

