DAX24.063 -1,3%Est505.748 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,77 +1,2%Nas22.980 -1,8%Bitcoin87.067 -0,6%Euro1,1642 +0,4%Öl63,13 +0,7%Gold4.210 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Siemens 723610 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 RENK RENK73 Bayer BAY001 RWE 703712 Novo Nordisk A3EU6F Highland Critical Minerals A4193E Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: Dow leichter -- DAX gibt nach -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
Rätsel um die Microsoft-Aktie: Warum fällt der Tech-Riese trotz starker Quartalszahlen? Rätsel um die Microsoft-Aktie: Warum fällt der Tech-Riese trotz starker Quartalszahlen?
Kryptokurse am Donnerstagnachmittag Kryptokurse am Donnerstagnachmittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten
Blick auf GEA-Kurs

GEA Aktie News: GEA am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

13.11.25 16:08 Uhr
GEA Aktie News: GEA am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von GEA. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 59,55 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
59,70 EUR -0,10 EUR -0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von GEA gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 59,55 EUR abwärts. Die GEA-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 59,55 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 60,00 EUR. Zuletzt wechselten 43.778 GEA-Aktien den Besitzer.

Am 12.08.2025 markierte das Papier bei 66,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 12,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.11.2024 bei 44,40 EUR. Derzeit notiert die GEA-Aktie damit 34,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten GEA-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,15 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,33 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der GEA-Aktie wird bei 61,07 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte GEA am 06.11.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,74 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GEA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,37 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,35 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

GEA wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je GEA-Aktie in Höhe von 2,91 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GEA-Aktie

GEA-Aktie mit leichtem Plus: RBC senkt Ziel für Gea Group auf 56 Euro

DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in GEA von vor 5 Jahren verdient

DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: GEA-Aktie mit Halten

Ausgewählte Hebelprodukte auf GEA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GEA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: GEA Group

Nachrichten zu GEA

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu GEA

DatumRatingAnalyst
10.11.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.11.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025GEA HaltenDZ BANK
07.11.2025GEA HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025GEA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.11.2025GEA BuyUBS AG
06.11.2025GEA BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025GEA BuyUBS AG
08.08.2025GEA BuyUBS AG
31.07.2025GEA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10.11.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.11.2025GEA HaltenDZ BANK
07.11.2025GEA HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
08.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.11.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GEA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen