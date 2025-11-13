GEA Aktie News: GEA am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von GEA. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 59,55 EUR.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von GEA gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 59,55 EUR abwärts. Die GEA-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 59,55 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 60,00 EUR. Zuletzt wechselten 43.778 GEA-Aktien den Besitzer.
Am 12.08.2025 markierte das Papier bei 66,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 12,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.11.2024 bei 44,40 EUR. Derzeit notiert die GEA-Aktie damit 34,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2024 erhielten GEA-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,15 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,33 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der GEA-Aktie wird bei 61,07 EUR angegeben.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte GEA am 06.11.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,74 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GEA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,37 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,35 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
GEA wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 vorlegen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je GEA-Aktie in Höhe von 2,91 EUR im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur GEA-Aktie
GEA-Aktie mit leichtem Plus: RBC senkt Ziel für Gea Group auf 56 Euro
DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in GEA von vor 5 Jahren verdient
DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: GEA-Aktie mit Halten
Ausgewählte Hebelprodukte auf GEA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GEA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: GEA Group
Nachrichten zu GEA
Analysen zu GEA
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.2025
|GEA Halten
|DZ BANK
|07.11.2025
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.2025
|GEA Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|GEA Halten
|DZ BANK
|07.11.2025
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.2025
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.2025
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GEA nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen