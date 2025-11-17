DAX23.712 -0,7%Est505.647 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,4%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.222 +1,1%Euro1,1598 -0,2%Öl64,38 +0,1%Gold4.076 -0,1%
Heute im Fokus
DAX leichter -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu - Apple-Aktien verkauft -- Rüstungsaktien, SAP, Netflix, Amazon, Geely, SUSS MicroTec, Formycon, Siemens, Samsung und SK hynix im Fokus
Analysten optimistisch: Nagarro-Aktie +15 %
Blick auf GEA-Kurs

GEA Aktie News: Anleger trennen sich am Montagmittag vermehrt von GEA

17.11.25 12:04 Uhr
GEA Aktie News: Anleger trennen sich am Montagmittag vermehrt von GEA

Die Aktie von GEA gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von GEA befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 58,35 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
58,25 EUR -0,60 EUR -1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die GEA-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:40 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 58,35 EUR. Zwischenzeitlich weitete die GEA-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 58,35 EUR aus. Bei 58,75 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 18.155 GEA-Aktien umgesetzt.

Am 12.08.2025 markierte das Papier bei 66,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,48 Prozent könnte die GEA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,40 EUR ab. Der derzeitige Kurs der GEA-Aktie liegt somit 31,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem GEA seine Aktionäre 2024 mit 1,15 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,33 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 61,07 EUR je GEA-Aktie aus.

Am 06.11.2025 legte GEA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,74 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,37 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

GEA wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je GEA-Aktie in Höhe von 2,89 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GEA-Aktie

Bildquellen: GEA Group

Analysen zu GEA

DatumRatingAnalyst
10.11.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.11.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025GEA HaltenDZ BANK
07.11.2025GEA HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025GEA BuyUBS AG
