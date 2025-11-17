GEA Aktie News: GEA am Nachmittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von GEA. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 58,10 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 15:51 Uhr rutschte die GEA-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 58,10 EUR ab. Das Tagestief markierte die GEA-Aktie bei 57,85 EUR. Bei 58,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 34.022 GEA-Aktien den Besitzer.
Am 12.08.2025 markierte das Papier bei 66,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 14,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,58 Prozent.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,33 EUR, nach 1,15 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 61,07 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GEA am 06.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,74 EUR. Im Vorjahresviertel hatte GEA 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GEA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,37 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte GEA Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,89 EUR je GEA-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur GEA-Aktie
GEA-Aktie mit leichtem Plus: RBC senkt Ziel für Gea Group auf 56 Euro
DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in GEA von vor 5 Jahren verdient
DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: GEA-Aktie mit Halten
Ausgewählte Hebelprodukte auf GEA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GEA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: GEA Group
Nachrichten zu GEA
Analysen zu GEA
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.2025
|GEA Halten
|DZ BANK
|07.11.2025
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.2025
|GEA Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|GEA Halten
|DZ BANK
|07.11.2025
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.2025
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.2025
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GEA nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen