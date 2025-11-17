GEA Aktie News: GEA am Nachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von GEA. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 58,10 EUR.

Um 15:51 Uhr rutschte die GEA-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 58,10 EUR ab. Das Tagestief markierte die GEA-Aktie bei 57,85 EUR. Bei 58,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 34.022 GEA-Aktien den Besitzer.

Am 12.08.2025 markierte das Papier bei 66,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 14,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,58 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,33 EUR, nach 1,15 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 61,07 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GEA am 06.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,74 EUR. Im Vorjahresviertel hatte GEA 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GEA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,37 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte GEA Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,89 EUR je GEA-Aktie belaufen.

