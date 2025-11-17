DAX23.569 -1,3%Est505.640 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,55 -0,6%Nas22.773 -0,6%Bitcoin80.449 -1,1%Euro1,1596 -0,2%Öl64,23 -0,1%Gold4.062 -0,4%
GEA Aktie News: GEA am Nachmittag mit Verlusten

17.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von GEA. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 58,10 EUR.

Aktien
Aktien
GEA
58,25 EUR -0,60 EUR -1,02%
GEA
58,25 EUR -0,60 EUR -1,02%
Aktie kaufen

Um 15:51 Uhr rutschte die GEA-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 58,10 EUR ab. Das Tagestief markierte die GEA-Aktie bei 57,85 EUR. Bei 58,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 34.022 GEA-Aktien den Besitzer.

Am 12.08.2025 markierte das Papier bei 66,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 14,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,58 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,33 EUR, nach 1,15 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 61,07 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GEA am 06.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,74 EUR. Im Vorjahresviertel hatte GEA 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GEA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,37 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte GEA Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,89 EUR je GEA-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu GEA

DatumRatingAnalyst
10.11.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.11.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025GEA HaltenDZ BANK
07.11.2025GEA HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025GEA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.11.2025GEA BuyUBS AG
06.11.2025GEA BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025GEA BuyUBS AG
08.08.2025GEA BuyUBS AG
31.07.2025GEA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10.11.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.11.2025GEA HaltenDZ BANK
07.11.2025GEA HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
08.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.11.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.

