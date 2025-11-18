GEA Aktie News: GEA am Dienstagvormittag mit Einbußen

Blick auf GEA-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von GEA. Die GEA-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 57,55 EUR abwärts.

Die GEA-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr um 0,9 Prozent auf 57,55 EUR ab. In der Spitze büßte die GEA-Aktie bis auf 57,25 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 57,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 5.322 GEA-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.08.2025 bei 66,80 EUR. Gewinne von 16,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 18.11.2024 Kursverluste bis auf 44,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die GEA-Aktie mit einem Verlust von 21,88 Prozent wieder erreichen.

GEA-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,33 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 61,07 EUR.

GEA veröffentlichte am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,74 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte GEA 0,67 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat GEA mit einem Umsatz von insgesamt 1,37 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,19 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte GEA Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass GEA einen Gewinn von 2,89 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

