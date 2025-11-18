DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,82 +2,6%Nas22.464 -1,1%Bitcoin80.748 +1,7%Euro1,1578 -0,1%Öl64,08 +0,1%Gold4.066 +0,5%
Fokus auf Aktienkurs

GEA Aktie News: GEA am Dienstagnachmittag mit KursVerlusten

18.11.25 16:08 Uhr
GEA Aktie News: GEA am Dienstagnachmittag mit KursVerlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von GEA. Das Papier von GEA gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 57,55 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
56,95 EUR -1,30 EUR -2,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die GEA-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:53 Uhr um 0,9 Prozent auf 57,55 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die GEA-Aktie bis auf 57,25 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 57,40 EUR. Von der GEA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 64.226 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 66,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.08.2025). 16,07 Prozent Plus fehlen der GEA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,96 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

GEA-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,15 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,33 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 61,07 EUR je GEA-Aktie an.

GEA gewährte am 06.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,74 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte GEA ein EPS von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 1,37 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,35 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte GEA Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,89 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu GEA

DatumRatingAnalyst
10.11.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.11.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025GEA HaltenDZ BANK
07.11.2025GEA HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025GEA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.11.2025GEA BuyUBS AG
06.11.2025GEA BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025GEA BuyUBS AG
08.08.2025GEA BuyUBS AG
31.07.2025GEA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10.11.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.11.2025GEA HaltenDZ BANK
07.11.2025GEA HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
08.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.11.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.

