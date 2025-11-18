GEA Aktie News: GEA am Dienstagnachmittag mit KursVerlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von GEA. Das Papier von GEA gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 57,55 EUR abwärts.
Die GEA-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:53 Uhr um 0,9 Prozent auf 57,55 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die GEA-Aktie bis auf 57,25 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 57,40 EUR. Von der GEA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 64.226 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 66,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.08.2025). 16,07 Prozent Plus fehlen der GEA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,96 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
GEA-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,15 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,33 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 61,07 EUR je GEA-Aktie an.
GEA gewährte am 06.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,74 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte GEA ein EPS von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 1,37 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,35 Mrd. EUR umgesetzt.
Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte GEA Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,89 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Analysen zu GEA
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.2025
|GEA Halten
|DZ BANK
|07.11.2025
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.2025
|GEA Buy
|UBS AG
