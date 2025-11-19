DAX23.217 +0,2%Est505.557 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,19 -4,8%Nas22.546 +0,5%Bitcoin77.778 -3,0%Euro1,1542 -0,3%Öl63,41 -2,2%Gold4.072 +0,1%
Heute im Fokus
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX stabilisiert sich -- Wall Street uneins -- Mercedes-Benz, Siemens Energy, Rheinmetall, TKMS, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Vermögenswirksame Leistungen: Dieses Geld-Geschenk bringt Ihnen bis zu 425.000 Euro Vermögenswirksame Leistungen: Dieses Geld-Geschenk bringt Ihnen bis zu 425.000 Euro
Tesla-Aktie im Blick: Musk mit neuen Plänen für vollautonome Robotaxis - Kritik an Waymos Sensorstrategie Tesla-Aktie im Blick: Musk mit neuen Plänen für vollautonome Robotaxis - Kritik an Waymos Sensorstrategie
Kurs der GEA

GEA Aktie News: GEA verliert am Nachmittag

19.11.25 16:08 Uhr
GEA Aktie News: GEA verliert am Nachmittag

Die Aktie von GEA gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die GEA-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 57,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
57,55 EUR 0,60 EUR 1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die GEA-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:49 Uhr um 0,7 Prozent auf 57,30 EUR nach. Die GEA-Aktie sank bis auf 57,15 EUR. Bei 57,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 66.511 GEA-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.08.2025 auf bis zu 66,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der GEA-Aktie ist somit 16,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 45,08 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GEA-Aktie 27,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten GEA-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,15 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,33 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 61,07 EUR.

Am 06.11.2025 hat GEA die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,74 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,37 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte GEA einen Umsatz von 1,35 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von GEA wird am 26.02.2026 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,89 EUR je Aktie in den GEA-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: GEA Group

Nachrichten zu GEA

DatumMeistgelesen
Analysen zu GEA

DatumRatingAnalyst
10.11.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.11.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025GEA HaltenDZ BANK
07.11.2025GEA HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025GEA BuyUBS AG
06.11.2025GEA BuyUBS AG
06.11.2025GEA BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025GEA BuyUBS AG
08.08.2025GEA BuyUBS AG
31.07.2025GEA BuyJefferies & Company Inc.
10.11.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.11.2025GEA HaltenDZ BANK
07.11.2025GEA HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
08.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.11.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GEA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen