GEA Aktie News: GEA am Donnerstagmittag höher

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von GEA. Zuletzt wies die GEA-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 58,20 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 58,20 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die GEA-Aktie sogar auf 58,20 EUR. Mit einem Wert von 57,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 43.613 GEA-Aktien umgesetzt.

Am 12.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,80 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,78 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2024 auf bis zu 45,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 22,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten GEA-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,33 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 61,07 EUR.

GEA gewährte am 06.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,74 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 1,37 Mrd. EUR gegenüber 1,35 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 09.03.2026 dürfte GEA Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2027 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass GEA ein EPS in Höhe von 2,89 EUR in den Büchern stehen haben wird.

