GEA Aktie News: GEA am Nachmittag in Grün

Die Aktie von GEA gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die GEA-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 57,95 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die GEA-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 57,95 EUR. In der Spitze legte die GEA-Aktie bis auf 58,20 EUR zu. Bei 57,25 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 92.629 GEA-Aktien umgesetzt.

Bei 66,80 EUR erreichte der Titel am 12.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GEA-Aktie. Bei einem Wert von 45,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2024). Mit einem Kursverlust von 21,83 Prozent würde die GEA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

GEA-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,33 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 61,07 EUR.

Am 06.11.2025 hat GEA die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,74 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat GEA 1,37 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.03.2026 veröffentlicht. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte GEA möglicherweise am 04.03.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass GEA einen Gewinn von 2,89 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

