GEA Aktie News: GEA tendiert am Vormittag nordwärts

Die Aktie von GEA zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das GEA-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 57,55 EUR.

Das Papier von GEA konnte um 09:02 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 57,55 EUR. Die GEA-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 57,65 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 57,65 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 741 GEA-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (66,80 EUR) erklomm das Papier am 12.08.2025. Der aktuelle Kurs der GEA-Aktie ist somit 16,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2024 auf bis zu 45,88 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die GEA-Aktie damit 25,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,15 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,32 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 61,07 EUR je GEA-Aktie an.

GEA veröffentlichte am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,74 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,37 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,35 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die GEA-Bilanz für Q4 2025 wird am 09.03.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.03.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem GEA-Gewinn in Höhe von 2,89 EUR je Aktie aus.

