GEA Aktie News: GEA legt am Mittag zu

Die Aktie von GEA zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von GEA legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 57,50 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die GEA-Papiere um 11:45 Uhr 0,3 Prozent. In der Spitze gewann die GEA-Aktie bis auf 57,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 57,65 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 24.138 GEA-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.08.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der GEA-Aktie ist somit 16,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 45,88 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2024). Abschläge von 20,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Im Vorjahr hatte GEA 1,15 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 61,07 EUR für die GEA-Aktie aus.

GEA gewährte am 06.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,74 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat GEA mit einem Umsatz von insgesamt 1,37 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,19 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 09.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. GEA dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.03.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,89 EUR je GEA-Aktie belaufen.

