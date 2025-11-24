GEA Aktie News: GEA gewinnt am Montagnachmittag

So entwickelt sich GEA

Die Aktie von GEA gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die GEA-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 57,45 EUR.

Das Papier von GEA legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 57,45 EUR. Zwischenzeitlich stieg die GEA-Aktie sogar auf 57,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 57,65 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 55.319 GEA-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.08.2025 bei 66,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.11.2024 bei 45,88 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GEA-Aktie 20,14 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für GEA-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,15 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,32 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 61,07 EUR je GEA-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte GEA am 06.11.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,74 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,37 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte GEA einen Umsatz von 1,35 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der GEA-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.03.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass GEA im Jahr 2025 2,89 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

