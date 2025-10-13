Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer zeigt sich am Montagvormittag fester

So bewegt sich Gerresheimer

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Gerresheimer. Die Aktionäre schickten das Papier von Gerresheimer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 29,22 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Gerresheimer-Papiere um 09:06 Uhr 1,6 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Gerresheimer-Aktie bei 29,38 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,08 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 22.550 Gerresheimer-Aktien.

Am 18.10.2024 markierte das Papier bei 86,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 194,49 Prozent. Bei 26,52 EUR fiel das Papier am 24.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Gerresheimer-Aktie 9,24 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,040 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,055 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Gerresheimer-Aktie bei 60,62 EUR.

Gerresheimer ließ sich am 10.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Gerresheimer 0,79 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 600,65 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 20,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 498,51 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.02.2026 veröffentlicht.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Gerresheimer-Gewinn in Höhe von 3,78 EUR je Aktie aus.

