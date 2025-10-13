DAX24.357 +0,5%Est505.558 +0,5%MSCI World4.280 +1,0%Top 10 Crypto15,77 +2,9%Nas22.612 +1,8%Bitcoin99.001 -0,3%Euro1,1563 -0,5%Öl63,58 +2,4%Gold4.099 +2,0%
Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer am Montagnachmittag schwächer

13.10.25 16:08 Uhr
Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer am Montagnachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Gerresheimer. Die Gerresheimer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 28,58 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gerresheimer AG
28,74 EUR -0,24 EUR -0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für die Gerresheimer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 28,58 EUR. Bei 28,52 EUR markierte die Gerresheimer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,08 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Gerresheimer-Aktien beläuft sich auf 271.958 Stück.

Am 18.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 86,05 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Gerresheimer-Aktie 201,08 Prozent zulegen. Bei 26,52 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Gerresheimer-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,040 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,053 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 54,70 EUR je Gerresheimer-Aktie an.

Am 10.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,79 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 600,65 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 20,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 498,51 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Gerresheimer wird am 19.02.2026 gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Gerresheimer ein EPS in Höhe von 3,59 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gerresheimer-Aktie

Gerresheimer-Aktie klar im Minus: Moulded-Glass-Geschäft soll 2026 verkauft werden

MDAX-Wert Gerresheimer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gerresheimer von vor einem Jahr bedeutet

Gerresheimer-Aktie sackt nach nächster Gewinnwarnung zweistellig ab

Nachrichten zu Gerresheimer AG

Analysen zu Gerresheimer AG

DatumRatingAnalyst
10:21Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:21Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
10.10.2025Gerresheimer VerkaufenDZ BANK
10.10.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
09.10.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10:21Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.10.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
09.10.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
09.10.2025Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.10.2025Gerresheimer BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
09:21Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
25.09.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
24.09.2025Gerresheimer HaltenDZ BANK
22.09.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.10.2025Gerresheimer VerkaufenDZ BANK
09.10.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
17.07.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
03.07.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
04.06.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research

