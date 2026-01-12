DAX25.379 -0,1%Est506.026 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,38 +1,7%Nas23.734 +0,3%Bitcoin79.234 +1,4%Euro1,1667 ±-0,0%Öl64,64 +0,5%Gold4.590 -0,2%
Glatteis: Betrieb auf Airport Wien vorübergehend eingestellt

13.01.26 09:44 Uhr
WIEN (dpa-AFX) - Auf dem Flughafen Wien ist der Betrieb witterungsbedingt vorläufig eingestellt worden. "Wir gehen davon aus, dass die Situation jedenfalls noch bis etwa 11.00 Uhr so anhalten wird", teilte ein Sprecher der Nachrichtenagentur APA mit. Ankommende Flüge wurden zu anderen Airports - etwa München, Frankfurt, Köln, Venedig - umgeleitet. Abflüge waren demnach verzögert.

Auf dem Vorfeld, den Rollwegen und den Pisten hat sich laut Flughafen eine dicke Eisschicht gebildet, die unmittelbar nach der Enteisung sofort neu gefriert. Es werde intensiv daran gearbeitet, den Flugbetrieb so rasch wie möglich wieder zu ermöglichen, sagte der Sprecher./mrd/DP/stk

