DAX23.991 +0,4%ESt505.366 +0,3%Top 10 Crypto15,29 +1,2%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin92.351 -0,3%Euro1,1723 +0,3%Öl68,05 -0,1%Gold3.471 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 BYD A0M4W9 Alibaba A117ME Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Tesla A1CX3T BASF BASF11 Bayer BAY001 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX höher -- Siemens erhält mit Konsortium Mega-Auftrag -- VW muss Millionenstrafe in Brasilien zahlen -- TeamViewer, Alibaba, Novo Nordisk, Rheinmetall, STADA, Bayer, Orsted im Fokus
Top News
Konsolidierung vorbei? DAX mit etwas höherem September-Start - 24.000er-Marke bleibt im Blick Konsolidierung vorbei? DAX mit etwas höherem September-Start - 24.000er-Marke bleibt im Blick
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Heute geht's los. Bereiten Sie sich auf die Finanzmärkte vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!
DAX-Kursverlauf

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX am Montagmittag mit positivem Vorzeichen

01.09.25 12:25 Uhr
Gute Stimmung in Frankfurt: DAX am Montagmittag mit positivem Vorzeichen | finanzen.net

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Montag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
167,65 EUR 0,20 EUR 0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bayer
27,90 EUR -0,45 EUR -1,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
29,99 EUR -0,02 EUR -0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Börse AG
248,80 EUR -3,50 EUR -1,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
E.ON SE
15,16 EUR -0,20 EUR -1,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hannover Rück
248,00 EUR -1,20 EUR -0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
MTU Aero Engines AG
382,30 EUR -1,10 EUR -0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE Vz
36,21 EUR -0,13 EUR -0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
QIAGEN N.V.
40,50 EUR 0,70 EUR 1,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.730,00 EUR 45,00 EUR 2,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
234,50 EUR 2,55 EUR 1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sartorius AG Vz.
203,00 EUR 7,85 EUR 4,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
89,04 EUR -1,28 EUR -1,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
99,74 EUR -0,10 EUR -0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
23.989,6 PKT 87,4 PKT 0,37%
Charts|News|Analysen

Um 12:09 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,40 Prozent höher bei 23.996,87 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,100 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,459 Prozent höher bei 24.012,04 Punkten in den Handel, nach 23.902,21 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 23.972,20 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24.046,85 Punkten erreichte.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 01.08.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 23.425,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, einen Stand von 23.997,48 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, einen Wert von 18.906,92 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 19,84 Prozent aufwärts. Bei 24.639,10 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18.489,91 Zählern markiert.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Sartorius vz (+ 2,47 Prozent auf 203,10 EUR), Rheinmetall (+ 2,13 Prozent auf 1.725,50 EUR), QIAGEN (+ 1,91 Prozent auf 40,47 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,42 Prozent auf 386,40 EUR) und SAP SE (+ 1,25 Prozent auf 234,60 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Siemens Energy (-2,25 Prozent auf 88,68 EUR), Deutsche Börse (-1,19 Prozent auf 248,60 EUR), Bayer (-0,71 Prozent auf 27,86 EUR), EON SE (-0,59 Prozent auf 15,16 EUR) und Hannover Rück (-0,56 Prozent auf 247,40 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 811.332 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 269,838 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert mit 4,61 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 5,47 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
29.08.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
20.08.2025Rheinmetall BuyUBS AG
08.08.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
29.08.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
20.08.2025Rheinmetall BuyUBS AG
08.08.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
17.06.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
09.05.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
29.04.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
26.03.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen