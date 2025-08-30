Gute Stimmung in Frankfurt: DAX am Montagmittag mit positivem Vorzeichen

DAX-Kursverlauf

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Montag.

Um 12:09 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,40 Prozent höher bei 23.996,87 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,100 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,459 Prozent höher bei 24.012,04 Punkten in den Handel, nach 23.902,21 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 23.972,20 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24.046,85 Punkten erreichte.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 01.08.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 23.425,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, einen Stand von 23.997,48 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, einen Wert von 18.906,92 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 19,84 Prozent aufwärts. Bei 24.639,10 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18.489,91 Zählern markiert.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Sartorius vz (+ 2,47 Prozent auf 203,10 EUR), Rheinmetall (+ 2,13 Prozent auf 1.725,50 EUR), QIAGEN (+ 1,91 Prozent auf 40,47 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,42 Prozent auf 386,40 EUR) und SAP SE (+ 1,25 Prozent auf 234,60 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Siemens Energy (-2,25 Prozent auf 88,68 EUR), Deutsche Börse (-1,19 Prozent auf 248,60 EUR), Bayer (-0,71 Prozent auf 27,86 EUR), EON SE (-0,59 Prozent auf 15,16 EUR) und Hannover Rück (-0,56 Prozent auf 247,40 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 811.332 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 269,838 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert mit 4,61 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 5,47 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

