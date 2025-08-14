DAX24.359 -0,1%ESt505.449 +0,3%Top 10 Crypto16,00 -4,7%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin100.184 -1,5%Euro1,1701 +0,4%Öl66,19 -1,1%Gold3.337 ±0,0%
Blick auf Trump-Putin-Gipfel: DAX geht stabil ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins -- US-Regierung denkt wohl über Intel-Einstieg nach -- Bullish, Buffett Depot, Rüstungstitel im Fokus
UnitedHealth-Aktie zieht zweistellig an - Berkshire Hathaway kauft Aktien
D-Wave Quantum-Aktie unter Druck: Top-Manager verkaufen Anteile in Millionenhöhe
Dow Jones im Blick

Gute Stimmung in New York: Dow Jones schlussendlich in der Gewinnzone

15.08.25 22:33 Uhr
Gute Stimmung in New York: Dow Jones schlussendlich in der Gewinnzone | finanzen.net

Der Handel in New York verlief heute in ruhigen Bahnen.

Dow Jones 30 Industrial
44.946,1 PKT 34,9 PKT 0,08%
Charts|News|Analysen

Am Freitag ging der Dow Jones nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 44.946,12 Punkten aus dem Handel. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 18,441 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,045 Prozent auf 44.890,84 Punkte an der Kurstafel, nach 44.911,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 44.897,98 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 45.203,52 Zählern.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 1,72 Prozent aufwärts. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 15.07.2025, den Wert von 44.023,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.05.2025, wurde der Dow Jones mit 42.322,75 Punkten berechnet. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 15.08.2024, mit 40.563,06 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 6,02 Prozent zu. Bei 45.203,52 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 36.611,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit UnitedHealth (+ 11,98 Prozent auf 304,01 USD), Salesforce (+ 3,89 Prozent auf 242,44 USD), Amgen (+ 2,13 Prozent auf 296,47 USD), Merck (+ 1,75 Prozent auf 84,21 USD) und Verizon (+ 1,70 Prozent auf 44,24 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Cisco (-4,47 Prozent auf 66,20 USD), 3M (-2,72 Prozent auf 152,39 USD), Caterpillar (-2,33 Prozent auf 407,79 USD), Goldman Sachs (-2,21 Prozent auf 730,72 USD) und Home Depot (-1,96 Prozent auf 339,45 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 40.681.576 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,802 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,26 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,29 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
11.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
08.08.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
15.07.2025NVIDIA BuyUBS AG
