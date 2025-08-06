Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel in der Gewinnzone
Der NASDAQ 100 stieg am Abend.
Werte in diesem Artikel
Der NASDAQ 100 erhöhte sich im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0,32 Prozent auf 23.389,53 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,722 Prozent stärker bei 23.483,42 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 23.315,04 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 23.225,72 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 23.560,73 Einheiten.
NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,75 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 07.07.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 22.685,57 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 07.05.2025, bei 19.867,97 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 07.08.2024, den Wert von 17.867,37 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 11,51 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 23.589,37 Punkten. Bei 16.542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100
Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell AppLovin A (+ 11,97 Prozent auf 437,34 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 5,69 Prozent auf 172,40 USD), Enphase Energy (+ 5,58 Prozent auf 31,79 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4,85 Prozent auf 402,01 USD) und IDEXX Laboratories (+ 4,14 Prozent auf 650,06 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Fortinet (-22,03 Prozent auf 75,30 USD), Airbnb (-8,02 Prozent auf 120,03 USD), Atlassian (-7,82 Prozent auf 171,00 USD), Warner Bros Discovery (-7,27 Prozent auf 11,86 USD) und CrowdStrike (-5,91 Prozent auf 425,00 USD).
Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 36.669.211 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,725 Bio. Euro.
Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder
In diesem Jahr präsentiert die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Unter den Aktien im Index zeigt die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,88 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.07.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|15.07.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09.07.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|08.07.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
