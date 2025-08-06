DAX24.193 +1,1%ESt505.332 +1,3%Top 10 Crypto15,82 +2,7%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.715 +2,1%Euro1,1665 +0,1%Öl66,35 -0,9%Gold3.398 +0,9%
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
NASDAQ-Handel im Fokus

Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel in der Gewinnzone

07.08.25 22:32 Uhr
Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel in der Gewinnzone | finanzen.net

Der NASDAQ 100 stieg am Abend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbnb
102,10 EUR -9,30 EUR -8,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
147,92 EUR 8,34 EUR 5,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AppLovin Corp Registered Shs -A-
374,10 EUR 42,65 EUR 12,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Atlassian
147,30 EUR -13,82 EUR -8,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Charter Inc (A) (Charter Communications)
221,50 EUR -2,55 EUR -1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CrowdStrike
365,00 EUR -17,65 EUR -4,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Enphase Energy Inc
26,10 EUR -0,34 EUR -1,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fortinet Inc
63,59 EUR -19,62 EUR -23,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
IDEXX Laboratories
545,20 EUR -13,80 EUR -2,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JD.com Inc (spons. ADRs)
27,30 EUR 0,65 EUR 2,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
154,30 EUR 0,42 EUR 0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
345,10 EUR 22,00 EUR 6,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
The Kraft Heinz Company
23,46 EUR -0,04 EUR -0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Warner Bros. Discovery
11,24 EUR 0,35 EUR 3,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
23.389,5 PKT 74,5 PKT 0,32%
Charts|News|Analysen

Der NASDAQ 100 erhöhte sich im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0,32 Prozent auf 23.389,53 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,722 Prozent stärker bei 23.483,42 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 23.315,04 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 23.225,72 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 23.560,73 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,75 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 07.07.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 22.685,57 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 07.05.2025, bei 19.867,97 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 07.08.2024, den Wert von 17.867,37 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 11,51 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 23.589,37 Punkten. Bei 16.542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell AppLovin A (+ 11,97 Prozent auf 437,34 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 5,69 Prozent auf 172,40 USD), Enphase Energy (+ 5,58 Prozent auf 31,79 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4,85 Prozent auf 402,01 USD) und IDEXX Laboratories (+ 4,14 Prozent auf 650,06 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Fortinet (-22,03 Prozent auf 75,30 USD), Airbnb (-8,02 Prozent auf 120,03 USD), Atlassian (-7,82 Prozent auf 171,00 USD), Warner Bros Discovery (-7,27 Prozent auf 11,86 USD) und CrowdStrike (-5,91 Prozent auf 425,00 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 36.669.211 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,725 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

In diesem Jahr präsentiert die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Unter den Aktien im Index zeigt die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,88 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
15.07.2025NVIDIA BuyUBS AG
09.07.2025NVIDIA BuyUBS AG
08.07.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
