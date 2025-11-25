Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials präsentiert sich am Mittag stärker

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 211,40 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Heidelberg Materials-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 211,40 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie legte bis auf 211,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 208,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 34.178 Heidelberg Materials-Aktien.

Bei 217,40 EUR erreichte der Titel am 13.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 2,84 Prozent Plus fehlen der Heidelberg Materials-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 117,00 EUR ab. Abschläge von 44,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Heidelberg Materials-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,60 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 231,02 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,58 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 12,27 EUR je Aktie belaufen.

