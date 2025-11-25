DAX23.234 ±-0,0%Est505.533 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,93 -4,1%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.779 -1,1%Euro1,1532 +0,1%Öl63,25 -0,2%Gold4.136 ±-0,0%
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen fest -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Google erweitert TPU-Strategie - Meta erwägt Milliardeninvestition -- Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla im Fokus
Top News
Ausblick: HP legt Quartalsergebnis vor Ausblick: HP legt Quartalsergebnis vor
Zoom-Aktie zieht an: Mehr Umsatz und Gewinn - Erwartungen übertroffen Zoom-Aktie zieht an: Mehr Umsatz und Gewinn - Erwartungen übertroffen
Aktienkurs aktuell

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials präsentiert sich am Mittag stärker

25.11.25 12:05 Uhr
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials präsentiert sich am Mittag stärker

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 211,40 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Heidelberg Materials-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 211,40 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie legte bis auf 211,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 208,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 34.178 Heidelberg Materials-Aktien.

Bei 217,40 EUR erreichte der Titel am 13.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 2,84 Prozent Plus fehlen der Heidelberg Materials-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 117,00 EUR ab. Abschläge von 44,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Heidelberg Materials-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,60 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 231,02 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,58 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 12,27 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Heidelberg Materials von vor 10 Jahren abgeworfen

Heidelberg Materials-Aktie nähert sich Rekordhoch

Aktienempfehlung: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Heidelberg Materials-Aktie

Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
17.11.2025Heidelberg Materials OverweightBarclays Capital
14.11.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
12.11.2025Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025Heidelberg Materials Equal WeightBarclays Capital
07.11.2025Heidelberg Materials OutperformRBC Capital Markets
