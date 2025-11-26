Freundlicher Handel in Zürich: SMI bewegt sich zum Start des Mittwochshandels im Plus

SMI-Marktbericht

Der SMI setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Mittwoch fort.

Am Mittwoch legt der SMI um 09:10 Uhr via SIX um 0,07 Prozent auf 12.780,92 Punkte zu. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,457 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 12.784,98 Zählern und damit 0,105 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (12.771,63 Punkte).

Bei 12.792,59 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 12.771,35 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SMI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der SMI bereits um 0,701 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, einen Stand von 12.568,18 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2025, wies der SMI einen Wert von 12.160,89 Punkten auf. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 26.11.2024, den Stand von 11.632,88 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 9,95 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 13.199,05 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 10.699,66 Punkte.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Alcon (+ 0,91 Prozent auf 64,12 CHF), Logitech (+ 0,89 Prozent auf 91,04 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,51 Prozent auf 158,25 CHF), Novartis (+ 0,50 Prozent auf 105,10 CHF) und Roche (+ 0,48 Prozent auf 315,10 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Nestlé (-0,98 Prozent auf 79,15 CHF), Givaudan (-0,78 Prozent auf 3.307,00 CHF), Swisscom (-0,43 Prozent auf 580,00 CHF), Holcim (-0,11 Prozent auf 74,50 CHF) und Lonza (+ 0,00 Prozent auf 538,80 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 205.850 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 265,354 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,04 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,24 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

