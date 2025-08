Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Henkel vz gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 67,70 EUR zu.

Das Papier von Henkel vz legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 67,70 EUR. Die Henkel vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 67,90 EUR. Bei 67,38 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Henkel vz-Aktie belief sich zuletzt auf 291.711 Aktien.

Am 10.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 88,50 EUR an. 30,72 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.06.2025 bei 65,54 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Henkel vz-Aktie 3,19 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,11 EUR, nach 2,04 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 82,99 EUR je Henkel vz-Aktie aus.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,03 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,03 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Henkel vz am 07.08.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 06.08.2026 dürfte Henkel vz die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,39 EUR je Aktie in den Henkel vz-Büchern.

