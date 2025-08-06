DAX24.323 +1,7%ESt505.346 +1,6%Top 10 Crypto15,79 +2,5%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin99.893 +1,3%Euro1,1654 ±-0,0%Öl67,43 +0,7%Gold3.381 +0,4%
Henkel vz im Fokus

Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag mit positiven Vorzeichen

07.08.25 12:07 Uhr
Die Aktie von Henkel vz gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,8 Prozent auf 68,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA St.
61,25 EUR -0,75 EUR -1,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr ging es für das Henkel vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,8 Prozent auf 68,80 EUR. Bei 68,92 EUR erreichte die Henkel vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 67,48 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Henkel vz-Aktie belief sich zuletzt auf 179.910 Aktien.

Bei 88,50 EUR markierte der Titel am 10.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Henkel vz-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,54 EUR ab. Abschläge von 4,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,11 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Henkel vz 2,04 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Henkel vz-Aktie bei 82,99 EUR.

Henkel vz veröffentlichte am 05.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Henkel vz ein EPS von 1,03 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Henkel vz 4,95 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,95 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Henkel vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. Am 05.11.2026 wird Henkel vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Henkel vz im Jahr 2025 5,39 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
12:46Henkel vz Sector PerformRBC Capital Markets
11:56Henkel vz NeutralUBS AG
11:46Henkel vz BuyWarburg Research
11:36Henkel vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:06Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11:46Henkel vz BuyWarburg Research
11:36Henkel vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025Henkel vz BuyWarburg Research
15.07.2025Henkel vz OverweightBarclays Capital
26.06.2025Henkel vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12:46Henkel vz Sector PerformRBC Capital Markets
11:56Henkel vz NeutralUBS AG
09:06Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
22.07.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
03.07.2025Henkel vz NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.05.2024Henkel vz UnderperformBernstein Research
13.05.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.

