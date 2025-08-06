DAX23.952 +0,1%ESt505.281 +0,3%Top 10 Crypto15,58 +1,1%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.368 -0,3%Euro1,1685 +0,2%Öl67,33 +0,6%Gold3.396 +0,8%
Aktienentwicklung

Henkel vz Aktie News: Henkel vz gewinnt am Donnerstagvormittag

07.08.25 09:24 Uhr
Henkel vz Aktie News: Henkel vz gewinnt am Donnerstagvormittag

Die Aktie von Henkel vz gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Henkel vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 68,06 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA St.
61,25 EUR -0,75 EUR -1,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Henkel vz-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 68,06 EUR. Die Henkel vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 68,56 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 67,48 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Henkel vz-Aktien beläuft sich auf 39.523 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (88,50 EUR) erklomm das Papier am 10.03.2025. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 30,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 65,54 EUR fiel das Papier am 23.06.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 3,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Henkel vz seine Aktionäre 2024 mit 2,04 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,11 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Henkel vz-Aktie bei 82,99 EUR.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,03 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,03 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,95 Mrd. EUR gelegen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Henkel vz rechnen Experten am 05.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Henkel vz einen Gewinn von 5,39 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Henkel vz von vor 10 Jahren verloren

So stuften die Analysten die Henkel vz-Aktie im vergangenen Monat ein

DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Henkel vz-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

mehr Analysen