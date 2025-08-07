Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag mit Verlusten

Henkel vz im Fokus

Die Aktie von Henkel vz gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Henkel vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 69,30 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für die Henkel vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 69,30 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Henkel vz-Aktie bis auf 69,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 70,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 81.643 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 10.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Henkel vz-Aktie somit 21,69 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 65,54 EUR am 23.06.2025. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 5,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,10 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 82,84 EUR.

Henkel vz veröffentlichte am 05.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,03 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,03 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Henkel vz.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,40 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

RBC Capital Markets: Henkel vz-Aktie erhält Sector Perform

Henkel-Aktie legt dennoch zu: Henkel streicht Umsatzprognose zusammen

Henkel vz-Analyse: Henkel vz-Aktie von Bernstein Research mit Market-Perform bewertet