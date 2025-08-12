Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittwochmittag ohne große Veränderung
Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 71,58 EUR.
Mit einem Wert von 71,58 EUR bewegte sich die Henkel vz-Aktie um 11:48 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die Henkel vz-Aktie bis auf 71,88 EUR. Das Tagestief markierte die Henkel vz-Aktie bei 71,44 EUR. Mit einem Wert von 71,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 51.974 Henkel vz-Aktien.
Am 10.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 88,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 23,64 Prozent Luft nach oben. Am 23.06.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,54 EUR. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 9,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,10 EUR. Analysten bewerten die Henkel vz-Aktie im Durchschnitt mit 82,14 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Henkel vz am 05.03.2020. Es stand ein EPS von 1,03 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Henkel vz noch ein Gewinn pro Aktie von 1,03 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,95 Mrd. EUR gelegen.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Henkel vz möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Henkel vz-Aktie in Höhe von 5,43 EUR im Jahr 2025 aus.
