Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag im Plus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Henkel vz. Zuletzt stieg die Henkel vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 72,88 EUR.

Die Henkel vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 72,88 EUR. Im Tageshoch stieg die Henkel vz-Aktie bis auf 73,16 EUR. Mit einem Wert von 72,98 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7.638 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Bei 88,50 EUR erreichte der Titel am 10.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 17,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,54 EUR. Dieser Wert wurde am 23.06.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Henkel vz-Aktie 10,07 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,10 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Henkel vz 2,04 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 81,03 EUR.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,03 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 1,03 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Henkel vz im vergangenen Quartal 4,95 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Henkel vz 4,95 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 11.03.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 10.03.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Henkel vz-Aktie in Höhe von 5,37 EUR im Jahr 2025 aus.

