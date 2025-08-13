Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Donnerstagvormittag stabil

So bewegt sich Henkel vz

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Henkel vz. Bei der Henkel vz-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 71,84 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:07 Uhr bei der Henkel vz-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 71,84 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Henkel vz-Aktie bisher bei 72,40 EUR. In der Spitze büßte die Henkel vz-Aktie bis auf 71,70 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 72,08 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 22.263 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 10.03.2025 auf bis zu 88,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 23,19 Prozent Luft nach oben. Am 23.06.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,54 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Verlust von 8,77 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,11 EUR. Im Vorjahr erhielten Henkel vz-Aktionäre 2,04 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 82,85 EUR je Henkel vz-Aktie aus.

Am 05.03.2020 legte Henkel vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,03 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 1,03 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 4,95 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Henkel vz am 06.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,44 EUR je Henkel vz-Aktie.

