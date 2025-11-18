DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,79 +2,4%Nas22.464 -1,1%Bitcoin80.748 +1,7%Euro1,1578 -0,1%Öl64,08 +0,1%Gold4.066 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Tesla A1CX3T Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Netflix 552484
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel tiefrot -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Cloudflare, Rheinmetall, D-Wave, Xpeng, Healthineers im Fokus
Top News
Jenoptik - Technologiekonzern profitiert massiv von KI-Boom! Jenoptik - Technologiekonzern profitiert massiv von KI-Boom!
Siemens Healthineers-Aktie bleibt für Analysten trotz fehlender Labordiagnostik-Strategie ein Kauf Siemens Healthineers-Aktie bleibt für Analysten trotz fehlender Labordiagnostik-Strategie ein Kauf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursverlauf

Henkel vz Aktie News: Henkel vz verliert am Nachmittag

18.11.25 16:08 Uhr
Henkel vz Aktie News: Henkel vz verliert am Nachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 69,70 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA St.
64,55 EUR -1,05 EUR -1,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Henkel vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,2 Prozent auf 69,70 EUR nach. Die Henkel vz-Aktie sank bis auf 69,52 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 69,92 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 144.836 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 88,50 EUR erreichte der Titel am 10.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Henkel vz-Aktie somit 21,24 Prozent niedriger. Am 23.06.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,54 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Verlust von 5,97 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,10 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Henkel vz 2,04 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 81,21 EUR aus.

Am 05.03.2020 legte Henkel vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,03 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 4,95 Mrd. EUR, gegenüber 4,95 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 11.03.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Henkel vz rechnen Experten am 10.03.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Henkel vz einen Gewinn von 5,37 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Henkel vz-Analyse: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Henkel vz-Aktie

DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Henkel vz-Investment von vor 3 Jahren verdient

Aktienempfehlung: So bewertet Barclays Capital die Henkel vz-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Henkel

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
13.11.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
10.11.2025Henkel vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
07.11.2025Henkel vz OverweightBarclays Capital
07.11.2025Henkel vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Henkel vz OverweightBarclays Capital
07.11.2025Henkel vz BuyDeutsche Bank AG
06.11.2025Henkel vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Henkel vz BuyWarburg Research
27.10.2025Henkel vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.11.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
10.11.2025Henkel vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
07.11.2025Henkel vz NeutralUBS AG
06.11.2025Henkel vz NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.09.2025Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
11.03.2025Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.05.2024Henkel vz UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Henkel KGaA Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen