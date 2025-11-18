Henkel vz Aktie News: Henkel vz verliert am Nachmittag

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 69,70 EUR nach.

Die Henkel vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,2 Prozent auf 69,70 EUR nach. Die Henkel vz-Aktie sank bis auf 69,52 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 69,92 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 144.836 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 88,50 EUR erreichte der Titel am 10.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Henkel vz-Aktie somit 21,24 Prozent niedriger. Am 23.06.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,54 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Verlust von 5,97 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,10 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Henkel vz 2,04 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 81,21 EUR aus.

Am 05.03.2020 legte Henkel vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,03 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 4,95 Mrd. EUR, gegenüber 4,95 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 11.03.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Henkel vz rechnen Experten am 10.03.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Henkel vz einen Gewinn von 5,37 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

