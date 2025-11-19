Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Henkel vz zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 70,70 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 1,7 Prozent auf 70,70 EUR. In der Spitze legte die Henkel vz-Aktie bis auf 70,74 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 69,22 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 157.106 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 10.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 88,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie. Bei 65,54 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.06.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Henkel vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,04 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,10 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 81,21 EUR an.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,03 EUR gegenüber 1,03 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,95 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,95 Mrd. EUR eingefahren.

Die Henkel vz-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.03.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 10.03.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Henkel vz im Jahr 2025 5,37 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

