Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag höher

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Henkel vz. Im XETRA-Handel gewannen die Henkel vz-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 70,20 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Henkel vz-Aktie bei 70,22 EUR. Mit einem Wert von 69,22 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 72.652 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.03.2025 bei 88,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,07 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 23.06.2025 Kursverluste bis auf 65,54 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 2,04 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,10 EUR je Henkel vz-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 81,21 EUR für die Henkel vz-Aktie.

Am 05.03.2020 lud Henkel vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,03 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,03 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 4,95 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,95 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Henkel vz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 11.03.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 10.03.2027 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,37 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

