Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

19.11.25 09:22 Uhr
Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Henkel vz gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Henkel vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 69,38 EUR ab.

Das Papier von Henkel vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 69,38 EUR abwärts. Die Henkel vz-Aktie sank bis auf 69,12 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 69,22 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 16.674 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 88,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.03.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Henkel vz-Aktie 27,56 Prozent zulegen. Am 23.06.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,54 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 5,53 Prozent würde die Henkel vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,10 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 81,21 EUR für die Henkel vz-Aktie.

Am 05.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,03 EUR, nach 1,03 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Henkel vz mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 10.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Henkel vz.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Henkel vz-Gewinn in Höhe von 5,37 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA

mehr Analysen