Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag mit stabiler Tendenz

19.08.25 09:25 Uhr
Die Aktie von Henkel vz zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Die Henkel vz-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 71,60 EUR an der Tafel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA St.
65,10 EUR -0,25 EUR -0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei der Henkel vz-Aktie ließ sich um 09:05 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 71,60 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Henkel vz-Aktie bisher bei 71,70 EUR. Bei 71,56 EUR markierte die Henkel vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 71,68 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.482 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 10.03.2025 markierte das Papier bei 88,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 19,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.06.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,54 EUR ab. Mit Abgaben von 8,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 83,34 EUR je Henkel vz-Aktie aus.

Am 05.03.2020 legte Henkel vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Henkel vz ein EPS von 1,03 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 4,95 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Henkel vz 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,44 EUR je Henkel vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
15.08.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025Henkel vz KaufenDZ BANK
13.08.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
13.08.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
