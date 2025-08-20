DAX24.321 +0,1%ESt505.480 +0,3%Top 10 Crypto15,85 +1,2%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.089 +0,3%Euro1,1595 -0,1%Öl67,59 -0,1%Gold3.332 -0,2%
Aktienkurs im Fokus

Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag höher

22.08.25 12:05 Uhr
Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag höher

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Henkel vz. Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 73,82 EUR.

Henkel KGaA St.
67,35 EUR 0,50 EUR 0,75%
Um 11:48 Uhr wies die Henkel vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 73,82 EUR nach oben. Der Kurs der Henkel vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 73,90 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 73,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 39.437 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Am 10.03.2025 markierte das Papier bei 88,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 19,89 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.06.2025 gab der Anteilsschein bis auf 65,54 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 11,22 Prozent würde die Henkel vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Henkel vz-Aktie bei 83,34 EUR.

Am 05.03.2020 lud Henkel vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Das EPS lag bei 1,03 EUR. Im letzten Jahr hatte Henkel vz einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 4,95 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Henkel vz 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 05.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,44 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

