HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Donnerstagvormittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von HENSOLDT. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 82,40 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 82,40 EUR. Die HENSOLDT-Aktie sank bis auf 82,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 83,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 29.149 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Am 06.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 117,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HENSOLDT-Aktie 42,84 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 32,80 EUR ab. Abschläge von 60,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,590 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 96,00 EUR an.

HENSOLDT ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal hatte HENSOLDT ebenfalls ein EPS von -0,19 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat HENSOLDT 592,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 528,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 25.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von HENSOLDT veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HENSOLDT einen Gewinn von 1,65 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

