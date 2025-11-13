DAX24.321 -0,3%Est505.799 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,92 +2,3%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.336 +0,8%Euro1,1618 +0,2%Öl62,56 -0,2%Gold4.233 +0,9%
RENK-Aktie stark gesucht: Weiteres Wachstum dank Rüstungsboom - auch HENSOLDT und Rheinmetall im Blick
DAX-Chefs: Diese Studiengänge haben die Chefs aus der ersten Reihe absolviert
Notierung im Fokus

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Donnerstagvormittag mit Kurseinbußen

13.11.25 09:22 Uhr
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Donnerstagvormittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von HENSOLDT. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 82,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
85,30 EUR 2,55 EUR 3,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die HENSOLDT-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 82,40 EUR. Die HENSOLDT-Aktie sank bis auf 82,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 83,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 29.149 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Am 06.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 117,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HENSOLDT-Aktie 42,84 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 32,80 EUR ab. Abschläge von 60,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,590 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 96,00 EUR an.

HENSOLDT ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal hatte HENSOLDT ebenfalls ein EPS von -0,19 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat HENSOLDT 592,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 528,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 25.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von HENSOLDT veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HENSOLDT einen Gewinn von 1,65 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Nachrichten zu HENSOLDT

DatumMeistgelesen
Analysen zu HENSOLDT

DatumRatingAnalyst
12.11.2025HENSOLDT KaufenDZ BANK
12.11.2025HENSOLDT HoldWarburg Research
12.11.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
12.11.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
12.11.2025HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.11.2025HENSOLDT KaufenDZ BANK
12.11.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
11.11.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.11.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025HENSOLDT KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
12.11.2025HENSOLDT HoldWarburg Research
12.11.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
12.11.2025HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
10.11.2025HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
31.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
10.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
08.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
23.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
09.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.

