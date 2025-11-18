HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Nachmittag mit Einbußen

HENSOLDT im Blick

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von HENSOLDT gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 82,10 EUR abwärts.

Die HENSOLDT-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 82,10 EUR abwärts. In der Spitze fiel die HENSOLDT-Aktie bis auf 80,45 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 81,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 237.801 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 117,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Kursplus von 43,36 Prozent wieder erreichen. Am 06.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 32,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 60,05 Prozent.

Nach 0,500 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,623 EUR je HENSOLDT-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 96,00 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte HENSOLDT am 07.11.2025. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. HENSOLDT hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 592,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 528,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 24.02.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HENSOLDT einen Gewinn von 1,62 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

