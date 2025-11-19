HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittwochmittag mit Kursplus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 81,75 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die HENSOLDT-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 81,75 EUR. Die HENSOLDT-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 82,20 EUR. Bei 81,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der HENSOLDT-Aktie belief sich zuletzt auf 70.362 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 117,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 43,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HENSOLDT-Aktie. Bei einem Wert von 32,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.01.2025). Mit einem Kursverlust von 59,88 Prozent würde die HENSOLDT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,500 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,623 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 96,00 EUR je HENSOLDT-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte HENSOLDT am 07.11.2025. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal hatte HENSOLDT ebenfalls ein EPS von -0,19 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 528,00 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 592,00 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 24.02.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass HENSOLDT ein EPS in Höhe von 1,62 EUR in den Büchern stehen haben wird.

