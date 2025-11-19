HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT verzeichnet am Nachmittag Verluste

Aktienentwicklung

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der HENSOLDT-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,6 Prozent auf 78,35 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von HENSOLDT nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 3,6 Prozent auf 78,35 EUR. Der Kurs der HENSOLDT-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 76,55 EUR nach. Mit einem Wert von 81,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 701.883 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Bei 117,70 EUR erreichte der Titel am 06.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 50,22 Prozent Plus fehlen der HENSOLDT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,80 EUR. Dieser Wert wurde am 06.01.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 58,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem HENSOLDT seine Aktionäre 2024 mit 0,500 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,623 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 96,00 EUR.

Am 07.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat HENSOLDT 592,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 528,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2026 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 24.02.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem HENSOLDT-Gewinn in Höhe von 1,62 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

