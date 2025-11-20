HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT zeigt sich am Vormittag fester
Die Aktie von HENSOLDT gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von HENSOLDT zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 77,50 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die HENSOLDT-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 77,50 EUR. In der Spitze legte die HENSOLDT-Aktie bis auf 78,40 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 77,95 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 38.792 HENSOLDT-Aktien.
Am 06.10.2025 markierte das Papier bei 117,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HENSOLDT-Aktie 51,87 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 06.01.2025 auf bis zu 32,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 136,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 0,500 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,623 EUR je HENSOLDT-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der HENSOLDT-Aktie wird bei 96,00 EUR angegeben.
HENSOLDT ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 592,00 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 528,00 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 26.02.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 24.02.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,62 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie
Rheinmetall-Aktie mit Verlusten - auch RENK und HENSOLDT tiefer: US-Friedenssignale belasten Rüstungswerte
TKMS-Aktie könnte bald aufsteigen: Neue Rüstungspower für den MDAX?
Rheinmetall-Aktie dreht ins Minus: Operative Marge soll deutlich steigen - HENSOLDT und RENK profitieren nicht
Ausgewählte Hebelprodukte auf HENSOLDT
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HENSOLDT
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: HENSOLDT
Nachrichten zu HENSOLDT
Analysen zu HENSOLDT
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|12.11.2025
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|12.11.2025
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.2025
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|12.11.2025
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.2025
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.2025
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|12.11.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.2025
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HENSOLDT nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen