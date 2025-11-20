DAX23.328 +0,7%Est505.585 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,47 +0,1%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.476 +0,4%Euro1,1527 -0,1%Öl63,98 +0,5%Gold4.067 -0,3%
DAX stark im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- RENK, HENSOLDT, Rheinmetall, AMD, Novartis im Fokus
So viel Verlust hätte eine Tezos-Investition von vor 5 Jahren bedeutet
Wie viel Verlust ein Investment in Polkadot von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Blick auf HENSOLDT-Kurs

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT zeigt sich am Vormittag fester

20.11.25 09:23 Uhr
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT zeigt sich am Vormittag fester

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von HENSOLDT zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 77,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
78,25 EUR 1,30 EUR 1,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die HENSOLDT-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 77,50 EUR. In der Spitze legte die HENSOLDT-Aktie bis auf 78,40 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 77,95 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 38.792 HENSOLDT-Aktien.

Am 06.10.2025 markierte das Papier bei 117,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HENSOLDT-Aktie 51,87 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 06.01.2025 auf bis zu 32,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 136,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,500 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,623 EUR je HENSOLDT-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der HENSOLDT-Aktie wird bei 96,00 EUR angegeben.

HENSOLDT ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 592,00 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 528,00 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 26.02.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 24.02.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,62 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Rheinmetall-Aktie mit Verlusten - auch RENK und HENSOLDT tiefer: US-Friedenssignale belasten Rüstungswerte

TKMS-Aktie könnte bald aufsteigen: Neue Rüstungspower für den MDAX?

Rheinmetall-Aktie dreht ins Minus: Operative Marge soll deutlich steigen - HENSOLDT und RENK profitieren nicht

Bildquellen: HENSOLDT

Analysen zu HENSOLDT

DatumRatingAnalyst
12.11.2025HENSOLDT KaufenDZ BANK
12.11.2025HENSOLDT HoldWarburg Research
12.11.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
12.11.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
12.11.2025HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.11.2025HENSOLDT KaufenDZ BANK
12.11.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
11.11.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.11.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025HENSOLDT KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
12.11.2025HENSOLDT HoldWarburg Research
12.11.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
12.11.2025HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
10.11.2025HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
31.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
10.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
08.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
23.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
09.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.

