HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Dienstagvormittag im Plus

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 70,00 EUR zu.
Die HENSOLDT-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 70,00 EUR. Der Kurs der HENSOLDT-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 70,80 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 70,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten HENSOLDT-Aktien beläuft sich auf 73.532 Stück.
Am 06.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 117,70 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 68,14 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 32,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 53,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2024 erhielten HENSOLDT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,623 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der HENSOLDT-Aktie wird bei 95,50 EUR angegeben.
HENSOLDT veröffentlichte am 07.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal hatte HENSOLDT ebenfalls ein EPS von -0,19 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 592,00 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 528,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.
Am 26.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von HENSOLDT veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 24.02.2027 erwartet.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,62 EUR je HENSOLDT-Aktie.
Name
Hebel
KO
Emittent
Name
Hebel
KO
Emittent
Datum
Rating
Analyst
|24.11.2025
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|12.11.2025
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|12.11.2025
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|12.11.2025
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.2025
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|12.11.2025
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.2025
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.2025
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|24.11.2025
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|12.11.2025
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|12.11.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.2025
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
