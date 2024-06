DAX stärker erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Roaring Kitty hat offenbar zahlreiche GameStop-Aktien -- AMD mit Angriff auf KI-Riese NVIDIA -- Thales, OPEC im Fokus

In dieser Woche schauen die Anleger gespannt auf die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Experten gehen mehrheitlich davon aus, dass die Notenbank nach ihrem Kampf gegen die hohe Inflation mit Zinserhöhungen seit Mitte 2022 nun erstmals wieder eine Leitzinssenkung beschließen wird.

Für gute Vorgaben Vorgaben sorgt insbesondere die späte Erholungsrally an der Wall Street.

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich am Montag von seiner freundlichen Seite zeigen.

An den Börsen in Europa greifen die Anleger am Montag zu.

Eine Stunde vor Handelsauftakt klettert der EURO STOXX 50 um 0,9 Prozent auf 5.029 Zähler.

Im Anlegerfokus steht diese Woche die EZB-Sitzung am Donnerstag. Die Mehrzahl der Marktbeobachter rechnet dabei mit einer Leitzinssenkung.

