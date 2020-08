Commerzbank nominiert Hans-Jörg Vetter als Aufsichtsratschef. Wirecard-Skandal: Altmaiers Aufseher ermitteln offenbar gegen Wirtschaftsprüfer EY. Corona-Krise drückt bei HOCHTIEF kräftig auf Gewinn. Bundesbank sieht Karlsruher Forderungen zu EZB-Anleihen erfüllt. Bayer schließt Verkauf der Tiergesundheitssparte an Elanco ab. Microsoft will mit Trumps Hilfe US-Geschäft von TikTok kaufen. Tesla könnte mit neuer Fabrik schneller als in China sein.

Werbung

Der deutsche Leitindex präsentiert sich am Montag von seiner freundlichen Seite. So eröffnete der DAX mit einem Gewinn von 0,50 Prozent bei 12.374,46 Punkten und baut diesen anschließend aus.

Auch der TecDAX legt aktuell deutlich zu, nachdem er zunächst nur mit einem kleinen Plus von 0,26 Prozent bei 3.012,92 Zählern gestartet war. Die Stimmung in der chinesischen Industrie verbessert sich weiter. Hinzu kamen noch positive Konjunktursignale aus der Eurozone . Dies macht den Anlegern in Deutschland Mut, nachdem in der vergangenen Woche die Sorge vor einer neuen Corona-Welle und ihren Auswirkungen für die Wirtschaft vorherrschend war. "Schnäppchenjäger dürften nun ihre Chancen wittern", kommentierte Marktbeobachter Timo Emden von Emden Research. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Märkte können am Montag Gewinne verzeichnen. Der EuroSTOXX 50 startete 0,11 Prozent fester bei 3.177,76 Indexeinheiten und bleibt auch anschließend klar auf grünem Terrain. Die Einkaufsmanager-Indizes aus China, Japan und auch aus Europa kamen bei den Anlegern gut an. Dieser Konjunkturoptimismus deutet auf eine schnelle wirtschaftliche Erholung nach dem Corona-bedingten Lockdown hin. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Anleger in den USA zeigen sich im Montagshandel zuversichtlich. Der Dow Jones eröffnete die Montagssitzung mit einem Aufschlag von 0,43 Prozent bei 26.542,32 Punkten und verbleibt auch anschließend in der Gewinnzone. Der Techwerteindex NASDAQ Composite startete daneben mit einem Zuschlag von 0,96 Prozent bei 10848.64 Zählern in den Tag und folgt dieser Tendenz noch immer. Anleger setzen am Montag auf die Verlängerung der Coronahilfen, die derzeit zwischen den Demokraten und Republikanern verhandelt werden. Dennoch bleibt die jüngste Erholung fragil: "Der Markt befindet sich an einem ziemlich wichtigen Wendepunkt. Die Aussichten für Aktien und andere Risikoanlagen werden in Zukunft schwieriger. Wir werden in den nächsten drei bis vier Monaten viel über die Nachhaltigkeit der Erholung lernen", kommentiert Marktstratege James McCormick von NatWest Markets gegenüber Dow Jones Newswires. Daneben bleiben auch die unverändert hohen Infektionszahlen ein Thema, genauso wie die nicht enden wollenden Spannungen zwischen den USA und China: "Es scheint, je näher die Wahlen rücken, desto stärker werden die Spannungen", meint Marktökonom Oliver Jones von Capital Economics dazu. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken