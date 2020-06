Jedoch warnten die die Experten der Helaba, dass die steilen Trends schwer durchzuhalten seien. Es dränge sich der Eindruck auf, dass Faktoren wie die sozialen Unruhen in den USA, die noch immer mögliche neuerliche Eskalation des US-chinesischen Handelsstreits, teils katastrophale Wirtschaftszahlen und nicht zuletzt bereits mehr als ambitionierte Bewertungsniveaus komplett ignoriert würden.

Nach der euphorischen Rally der zurückliegenden Handelstage beruhigten sich die Anleger nun etwas. Dank verschiedener Konjunkturstimuli der Notenbanken und Regierungen sowie Lockerungen in der Corona-Krise konnte der DAX inzwischen einen Großteil seines Corona-Crashs wieder aufholen.

Am Montag zeigte sich der heimische Börsenhandel schwankungsreich.

Der EuroSTOXX 50 begann den Tag schwächer und behielt diese Tendenz bei. Er ging mit einem Abschlag von 0,53 Prozent bei 3.366,29 Zählern in den Feierabend.

Die Anleger in Europa verhielten sich am Montag vorsichtig.

In den USA nahmen auch am Montag die Bullen das Ruder in die Hand.

Der US-Leitindex Dow Jones war mit einem Gewinn in die neue Woche gestartet und baute diesen noch weiter aus. Zum Handelsschluss notierte er 1,70 Prozent höher bei 27.572,44 Punkten. Auch der NASDAQ Composite legte nach einem freundlichen Start weiter zu und schloss mit einem Plus von 1,13 Prozent bei 9.924,74 Zählern.

Vor dem Wochenende hatte die Wall Street eine regelrechte Rally eingeläutet. Auslöser war der besser als erwartete US-Arbeitsmarktbericht, welcher auf eine schnelle Erholung der Wirtschaft nach der Corona-Krise hoffen lässt. Am Montag kamen positive Konjunkturdaten aus China hinzu, welche ebenfalls die Stimmung stützten.

