Ukraine-Krieg im Ticker: DAX vor starkem Start -- Börsen in Fernost leichter -- McDonald's, Starbucks, Coca-Cola & Co.: Immer mehr US-Konzerne stoppen Geschäfte in Russland -- Twitter im Fokus

Der deutsche Leitindex zeigt sich am Mittwoch vorbörslich im Plus. Der DAX bewegt sich vor dem Handelsbeginn deutlich fester. Der TecDAX wird jedoch tiefer erwartet. "Die Stabilisierung geht in die nächste Runde", so Marktbeobachter Thomas Altmann vom Broker QC Partners gegenübr der Deutschen Presse-Agentur. So stehe erneut die psychologisch jetzt besonders wichtige Marke von 13.000 Punkten im Mittelpunkt. "Die Aussicht auf eine Stabilisierung lockt jetzt doch einige Schnäppchenjäger in den Markt", folgerte er. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den europäischen Märkten geht es zur Wochenmitte vorbörslich aufwärts. Der EuroSTOXX 50 legt vor dem Ertönen der Startglocke bereits zu. Auch an den europäischen Börsen könnte damit ein Erholungsersuch erfolgen. Stützend wirken könnte hierbei zahlreiche Unternehmenszahlen zum abgelaufenen Quartal und Geschäftsjahr, die im Tagesverlauf anstehen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen legten am Dienstag eine Berg- und Talfahrt hin. Der Dow Jones pendelte nach höherem Start zwischen Gewinn- und Verlustzone, entschied sich im späten Verlauf aber doch für rotes Terrain. Am Ende stand ein Abschlag von 0,57 Prozent, das Börsenbarometer schloss bei 32.631,72 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite zeigte sich im Handelsverlauf ebenfalls volatil, verlor schlussendlich aber 0,28 Prozent auf 12.795,55 Punkte. Der Ukraine-Krieg hat die Märkte weiter fest im Griff. Diese Woche treffen sich die europäischen Staats- und Regierungschefs in Versailles, um Pläne zur Verringerung ihrer Abhängigkeit von russischer Energie zu debattieren. Derweil kündigte US-Präsident Biden weitere Sanktionen gegen Russland an. So erlassen die USA ein Importverbot für Rohöl aus Russland. "Nicht jede Rezession wurde durch eine Ölpreisrally ausgelöst, aber jeder Ölpreisschock löste eine Rezession aus", warnt Marktstratege Brian O'Reilly von Mediolanum International Funds, wie Dow Jones Newswires berichtet. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken